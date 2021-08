Catlateral Damage: Remeowstered

Catlateral Damage: Remeowstered est la nouvelle version du titre original sorti en 2015. Dans la peau d'un chat déchaîné, vous allez devoir mettre sens dessus dessous des maisons et accomplir des objectifs afin de débloquer de nouvelles zones et modes de jeu. Vider des étagères, casser des objets fragiles ou encore déchirer les rideaux, faites tout ce qui est en votre pouvoir félin pour rendre chaque pièce méconnaissable. Collectez des friandises afin de booster les capacités de vos boules de poils et récupérez plus de 200 photos de vrais chats pour vous constituer la plus adorable des collections.