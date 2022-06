Card Shark : Un excellent jeu de cartes où la triche est reine, test en vidéo

La scène indépendante est souvent truffée de belles petites surprises et il faut avouer que Devolver Digital a le chic pour dénicher les projets originaux. Après l’excellent Reigns, le studio Nerial revient avec Card Shark, un jeu de cartes qui tente de changer la donne par rapport aux autres jeux du style. Ici, l’objectif principal est de tricher : il faut réussir les meilleurs tours pour l’emporter sur son adversaire, mais attention, se faire prendre peut être très punitif et on vous explique tout ça en vidéo.

Card Shark est maintenant disponible au téléchargement sur PC et Nintendo Switch pour une vingtaine d’euros.