Captain Tsubasa Anime Comics – Notre avis sur le Tome 3 de la série de Nobi Nobi

Tandis que la saison régulière de football approche de sa fin, nous allons aujourd’hui revenir sur le tout dernier tome de Captain Tsubasa Anime Comics qui retrace l’animé du même nom. N’hésitez pas à jeter un œil à notre retour sur le volume précédent de la série éditée par Nobi Nobi.

Notre appréciation de Captain Tsubasa Anime Comics reste mitigé dans l’ensemble, même si au fil des parutions nous avons fini par mieux apprécier. Cela est lié à l’avancée de l’histoire de la série, le récit ne cesse de devenir plus engageant. En effet, la saison 2 de l’anime comics revient sur des séquences emblématiques de la série, et ce dernier tome est un bon exemple de l’évolution de l’histoire et de notre avis.

Le réveil du tigre

Comme nous le disions en introduction, ce tome 3 de Captain Tsubasa Anime Comics illustre bien l’évolution de la série qui gagne en épaisseur et en intérêt au fil des chapitres. Dès lors, ce dernier volume propose un rythme bien plus soutenu que ses prédécesseurs. Pas si surprenant, puisque la quasi totalité du tome sera consacrée à la grande finale, au match tant attendu entre la Nankatsu et la Toho. Entre l’équipe de Tsubasa et celle de Kojiro.

Un match important et intense, visuellement déjà, mais surtout narrativement parlant grâce à des enjeux intéressants et pertinents pour les personnages principaux. Particulièrement concernant Kojiro qui, bien qu’en retrait des terrains dans cette saison 2, n’en reste pas moins le personnage qui impact le plus le récit. En plus de se révéler comme étant celui ayant l’écriture la plus percutante.

Ce travail sur Kojiro, et sa mise de côté tout en accentuant sa profondeur psychologique, permet à l’œuvre de mieux mettre en lumière d’autres personnages, notamment les figures cultes de la Toho. Cela permet de se rendre compte de l’aura et du poids de Kojiro dans la série. Ainsi que le parallèle fait entre lui et Tsubasa, sans compter la relation qu’ils entretiennent avec leur équipe respective. Des derniers chapitres qui ont beaucoup de choses à raconter.

Match à mort

Par ailleurs, niveau séquences d’actions nous sommes servis. Le match de la finale est d’une intensité rare, encore non atteinte jusqu’ici dans la série, il se passe énormément de choses sur le terrain. Plusieurs techniques sont utilisées et le découpage de l’action retranscrit assez bien ce rythme frénétique. Bien rythmé, on ne s’ennuie pas dans ce tome 3 de Captain Tsubasa Anime Comics.

On voit que le match est rude, à l’image de cette saison pour Tsubasa et Kojiro. Les enjeux sont ici plus personnels, l’important étant moins la victoire en elle-même que les répercussions qui en découleront et l’évolution psychologiques des héros. Visuellement, on a forcément les soucis récurrents de l’anime comics, précisément dans la retranscription des scènes d’actions et du sentiment de puissance qui peut s’en dégager. Une fois de plus, ces dernières perdent en ampleur.

Le format anime comics ne se prête pas à cette tâche. Pourtant, du fait de leur nombre, du rythme ou encore des enjeux, le tout fonctionne souvent mieux dans ce volume. On a au moins l’impression, cette fois-ci, que le découpage et les coupes sont cohérents, ils sabotent moins les situations. Ce qui n’était pas toujours le cas sur les premiers tomes. Mais avec un match tenant presque le volume à lui tout seul, on peut dire que ce dernier Captain Tsubasa Anime Comics s’en sort bien.

Faut-il craquer pour Captain Tsubasa Saison 2 Tome 3 ?

Bien entendu, si vous possédez déjà les premiers volets, il va de soi qu’il faut posséder ce dernier tome. En outre, la finale attendue fait effet et est suffisamment plaisante à suivre. Tout le segment sur Kojiro termine de belle manière l’arc narratif du personnage qui réserve encore quelques surprises. Puis c’est dans ces chapitres que l’on prend réellement conscience de toute la puissance du personnage. C’est plus qu’un rival, il y a une réelle évolution dans sa personnalité et sa vision du monde.

Enfin, le rythme et l’intensité du match offre un tome 3 des plus plaisants à parcourir. Malgré une fin qui paraît un poil plus abrupte que dans l’animé, du fait que ce volume soit très dynamique, ce qui cause un certain déséquilibre avec très peu de temps morts. Plus efficace que les autres volets, ce tome de Captain Tsubasa Anime Comics termine plutôt bien la série