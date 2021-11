Captain Tsubasa Anime Comics : Notre avis sur le tome 2 de la série de Nobi Nobi

Comme nous l’avons rappelé cette année à l’occasion de notre premier article consacré à Captain Tsubasa Anime Comics, cette adaptation exclusivement destinée au marché français est chapeautée par l’éditeur Nobi Nobi, label jeunesse de Pika Edition. L’animé comics se distingue des autres formats par sa composition, en reprenant essentiellement des captures d’écran de l’animé Captain Tsubasa.

Cet été nous avons parlé de la première saison et du premier tome de la seconde, donc aujourd’hui il s’agit de revenir sur le volume 2. Par ailleurs, ce retour vient un peu tard puisque l’ultime tome de cette saison 2 est disponible depuis le 10 novembre. Nous ne manquerons pas d’en parler quand nous le pourrons.

Catapulte Infernale

Ce deuxième volume nous amène durant le deuxième tour du tournoi où est introduit l’équipe d’Hanawa, l’adversaire qui attend la Nankatsu de Tsubasa Ozora au prochain tour. Hanawa est une redoutable équipe composée notamment des jumeaux Tachibana, emblématiques personnages de la franchise. De son côté, rappelons que Kojirô Hyûga fait maintenant partie de la redoutable Toho. Ces derniers ont réussi à se qualifier après une confrontation difficile contre Musashi et leur génie, Jun Misugi.

Depuis quelques temps, nous avions déjà un aperçu dans le tome précédent, Hyûga se soumet à un entraînement intensif orchestré par son ancien coach. Hyûga désir plus que tout vaincre son rival Tsubasa, quitte à laisser son équipe se débrouiller sans lui de temps à autre, mais la Toho peut compter sur une autre recrue de haut niveau, l’incroyable gardien de but, Ken Wakashimazu.

De ce fait, ce tome va logiquement se découper en deux grosses parties, une première concentrée sur le match opposant la Nankatsu aux jumeaux Tachibana, puis la seconde partie mettra plus en avant Hyûga et la Toho avec cette mythique rencontre face à Meiwa, ancienne équipe de Kojiro. Une rencontre pleine d’enjeux personnels, mais surtout, c’est le match où Ken dévoile tout son talent avec, entre autre, ce but impensable et culte qui à marqué ceux qui en ont été témoins à la tv.

Les deux oppositions qui ont lieu dans ce tome sont capitales pour l’évolution de la suite de l’aventure, il y a un avant et un après, que ce soit pour la Nankatsu ou pour la Toho. Qui plus est, ce sont des matchs qui racontent des choses sur les joueurs, en plus de mettre en avant une créativité marquante dans le déroulement des rencontres. Il suffit de parler de la catapulte infernale des frères Tachibana pour comprendre qu’on atteint une nouvelle dimension.

Du rythme mais peu d’émotion

Tout de suite, ce tome nous plonge dans un bon rythme grâce à ces affrontements plus spectaculaires et intenses. Nous avons également quelques potentiels futurs adversaires du héros, comme l’équipe de Furano, outsider de ce tournoi, qui sont introduits, annonçant les complications à venir. Au fond, il se passe pas mal de choses dans ce volume. Plusieurs moments iconiques s’y déroulent et rendent ce Captain Tsubasa Anime Comics intéressant avec pas moins de 3 matchs représentés.

Cependant, il y a les mêmes soucis que nous avions relevés en s’attardant sur les autres tomes. Une mise en scène qui n’est pas toujours pertinente, ainsi que le choix des captures d’écran qui, nous devons le redire, ne permettent pas d’instaurer de véritables émotions ni de réelles tensions. On voit les enjeux, on est conscient que c’est plus dynamiques et intenses, mais on ne le ressent pas. Pourtant le découpage paraît ici moins préjudiciable que sur le tome d’avant.

Néanmoins, il est toujours frustrant, et ce peu importe notre âge de lecteur, de voir que des actions spectaculaires perdent totalement de leur puissance évocatrice à cause des captures d’écran. Avec un peu de recul, il est évident que ce sont là les limites de cette démarche. Heureusement que les matchs en questions regorgent de quelques autres actions intéressantes, cela rééquilibre un peu les choses.

Faut-il craquer pour Captain Tsubasa Anime Comics ?

A ce stade, si vous avez apprécié la lecture des précédents tomes, nous ne pouvons que recommander cette suite, sachant que l’ultime volet est déjà accessible. La formule ne change pas, il y a juste un meilleur rythme, dû précisément au fait qu’il s’agisse d’un moment charnière de l’œuvre originale. Ceux qui ont déjà connaissance de l’animé pourront avoir du mal à retrouver les sensations de ce dernier, il faudrait lire le manga pour cela.

Captain Tsubasa Anime Comics peut être utile si vous recherchez une sorte de résumé qui retrace les moments les plus marquants et cultes de la série, tout en ayant les visuels de l’animé. Et pour d’autres, cela peut être une alternative au manga qui, certes reste l’œuvre initiale, or elle n’est pas si facile d’accès, surtout que les codes graphiques et esthétiques ont quand même bien évolué depuis plusieurs décennies.

Disons donc que ce volume s’adresse logiquement aux actuels possesseurs des autres tomes de Captain Tsubasa Anime Comics, sinon pour les fans collectionneurs ou bien les plus jeunes qui auraient du mal à se plonger dans le manga, mais qui souhaitent posséder une retranscription écrite et colorée.