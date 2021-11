Call of Duty Vanguard, combien de temps pour finir la campagne solo ?

Call of Duty Vanguard est disponible depuis maintenant quelques jours, et de nombreux fans de la licence continuent d’expérimenter les différents modes du jeu. Mais s’il y en a bien un qui était attendu au tournant, c’est le mode solo du jeu, avec une nouvelle campagne à découvrir. Voici combien il faut de temps pour finir la campagne solo de ce Call of Duty Vanguard.

Quelle est la durée de vie de Call of Duty Vanguard ?

Les campagnes des différents Call of Duty n’ont jamais eu pour habitude d’être bien longues, ce qui a d’ailleurs souvent valu quelques reproches à la licence. Celle de Black Ops: Cold War était déjà particulièrement courte, et la communauté attendait de savoir s’il en était de même sur ce nouvel épisode. Voici la durée de vie de Call of Duty Vanguard selon les premiers retours :

Histoire principale : Environ 6 heures

Effectivement, on se retrouve donc avec une durée de vie similaire à de nombreux épisodes. Ce n’est donc pas une surprise, et si cela pourra en décevoir certains, il ne faut pas oublier que les modes multijoueur ajoutent beaucoup d’heures de jeu en perspective. De plus, la première mission principale du mode Zombies du jeu ajoutera aussi un peu de nouveautés à découvrir dès le début du mois de décembre.

