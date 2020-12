Calico partage son amour des animaux avec un trailer et sort aujourd’hui

Le dernier Indie World a été l’occasion de faire de nombreuses annonces surprises, avec plusieurs titres qui sont sortis dans la foulée sans prévenir, à l’image d’Among Us et de Grindstone, tout comme c’est le cas pour le très coloré Calico.

Un monde rempli de chats à parcourir

Le titre de Peachy Keen Games a donc dévoilé un trailer pour annoncer sa sortie, qui nous montre à nouveau son monde rempli d’animaux mignons, des pandas roux aux très nombreux chats. Le jeu propose plusieurs interactions avec les petits êtres à fourrure, ainsi que de nombreux mini-jeux et la possibilité de relooker un café afin de lui redonner vie, dans une ville aux couleurs très chatoyantes.

Calico est désormais disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch. Une version PS4 est également en cours de développement.