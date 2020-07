Bright Memory Infinite lâche un nouveau trailer pour le ChinaJoy 2020

En développement depuis un petit moment, Bright Memory Infinite s’est surtout fait connaître grâce au tout premier Inside Xbox consacré à la Xbox Series X. Il faut dire que le titre a servi d’ouverture à la conférence avec une présentation technique assez bluffante, surtout quand on sait que le titre n’est développé que par une seule personne. Le jeu profite de l’édition 2020 du ChinaJoy qui se déroule actuellement pour dévoiler une nouvelle bande-annonce.

Bright nous met une nouvelle claque

En l’état, cette nouvelle vidéo ne nous apprend rien de bien nouveau. Cependant, elle nous montre une nouvelle fois la prouesse de FYQD-Studio avec un environnement soigné où l’on y voit d’abord Sheila, au téléphone, qui se prépare pour une mission. Arrivée sur les lieux, elle ne lésinera pas sur les moyens et Bright Memory Infinite nous offre ensuite quelques images de gameplay particulièrement dynamiques.

Pour rappel, Bright Memory Infinite est en développement sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X. Un chapitre introductif, loin de la technique et du contenu final, est déjà disponible sur Steam (on vous le présentait dans cette vidéo). La bonne nouvelle, c’est que si vous mettez la main sur cet épisode 1 disponible à quelques euros, vous aurez droit à Bright Memory Infinite lors de sa sortie. Un moyen d’encourager et de soutenir le développeur au cours de la conception du jeu.