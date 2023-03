Accueil > Actualités > Bon plan : Le Xiaomi Poco M4 Pro est disponible à son prix le plus bas

On peut toujours compter sur la marque Xiaomi si l’on recherche un bon smartphone d’entrée de gamme à un prix abordable, mais même chez le fabricant, tous les modèles ne sont pas forcément donnés. Tout le monde ne peut pas mettre plus de 200 € dans un smartphone et c’est pourquoi il faut être attentif aux promotions que les constructeurs dégainent même en dehors des périodes de soldes. Aujourd’hui, c’est Cdiscount qui met en avant une belle offre sur un modèle prisé de la marque, à savoir le Xiaomi Poco M4 Pro.

Où trouver le Xiaomi Poco M4 Pro au meilleur prix ?

Trouver un smartphone offrant des bonnes performances à bas prix peut être compliqué, tant le marché du smartphone d’entrée de gamme est immense. Le Xiaomi Poco M4 Pro est cependant l’un des bons candidats de cette gamme grâce à ses 6 Go de RAM, son processeur MediaTek Helio G96, son écran AMOLED de 90 Hz et sa charge très rapide, sans oublier un volet photo satisfaisant pour ce budget.

D’habitude, il est normal de le voir être affiché autour des 229 €, mais Cdiscount propose aujourd’hui le Xiaomi Poco M4 Pro à seulement 179,99 €. Un prix assez imbattable pour ce smartphone, qui répond bien aux besoins des budgets les plus modestes.