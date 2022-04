Le smartphone Xiaomi Mi 11T 5G a droit à une jolie promotion

Les différents sites marchands se préparent doucement pour les French Days qui arriveront bientôt, mais avant cela, il est possible de faire quelques bonnes affaires ici et là, notamment sur le marché des smartphones. On a déjà évoqué les récentes promotions sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE, mais la marque propose aujourd’hui une offre sur un smartphone encore plus intéressant, à savoir le Xiaomi MI 11T 5G.

Où trouver le Xiaomi Mi 11T 5G au meilleur prix ?

Le Xiaomi Mi 11T est un excellent smartphone de milieu de gamme, notamment grâce à sa grande autonomie et ses performances qui n’ont rien à envier à certains smartphones affichés à un prix supérieur. Ce modèle dispose en outre d’un joli écran Oled de très bonne facture avec une dalle de 6,67 pouces, qui peut proposer un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz.

Aujourd’hui, Amazon brade le prix de ce téléphone en l’affichant à 307 € seulement, soit un gain de plusieurs dizaines d’euros, ce qui n’est pas négligeable pour ce modèle qui vaut déjà largement son prix. Il s’agit ici du modèle 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire.