La gamme des smartphones Realme bénéficie d’une réduction avant les fêtes

Le Black Friday est peut-être passé, mais puisque Noël arrive, de nombreux sites marchands et marques multiplient les promotions afin d’épuiser un maximum de stocks avant les fêtes. C’est donc l’occasion de faire quelques bons plans, notamment du côté des smartphones, avec la marque Realme qui a aujourd’hui de nombreux modèles en réduction chez plusieurs marchands différents.

La marque Realme en réduction

On commence avec le Realme GT, qui dispose d’un écran Amoled de 120 HZ et d’une Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM, ce qui le rend parfait pour profiter de très nombreux jeux sur smartphones. Sa version 128 Go est aujourd’hui en réduction chez Amazon, à 369,00€ au lieu de 499,00€.

On contiue avec le Realme GT Master, un peu moins puissant que le modèle ci-dessus, avec 6 go de RAM, qui est à 299€, mais qui peut passer à 249€ grâce à l’offre de reprise sur Cdiscount. Notez que le code MOINS25EUROS à entrer sur le site seulement aujourd’hui permet également de baisser le prix.

Et enfin, on termine avec le Realme 8, disposant de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire, avec une coque offerte. Il est maintenant disponible à 179€, alors qu’on le trouve généralement aux alentours des 200€