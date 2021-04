Bon plan : Une séléction de jeux en promotion chez Fnac (It Takes Two, Demon’s Souls Remake…)

En attendant les prochaines soldes, des vagues de promotions arrivent parfois dans certaines boutiques, notamment chez Fnac aujourd’hui. On peut en effet voir que de nombreux titres bénéficient aujourd’hui d’une réduction, et nous vous avons listé les meilleurs bons plans à ne pas manquer.

Les promotions du moment

Parmi cette liste, on retrouve l’excellent It Takes Two, qui n’est sorti que depuis un mois mais qui a aujourd’hui droit à une promotion pour passer à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Attention, les stocks partent vite, notamment du côté de la version PS4 qui est seulement disponible en retrait magasin à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Quelques jeux PS5 sont également en promotion. Voici quelques jeux qui ont droit à une réduction :

Il faut également noter que la Fnac propose une offre qui ne sera disponible qu’aujourd’hui, et qui vous fait bénéficier de 10 € de réduction pour des achats au dessus de 100 €.