Outriders, où le trouver au meilleur prix ?

Les looters-shooters sont légion en ce moment, mais Square Enix n’a pas peur de se lancer dans le genre avec Outriders, développé par le studio People Can Fly. Jouable jusqu’à trois joueurs en coopération, le titre n’est pas un jeu service contrairement à ce que l’on peut penser au premier abord, et nous laisse parcourir diverses missions à travers une planète alien. Si le titre vous intrigue, voici où trouver Outriders au meilleur prix.

Où trouver Outriders à la vente ?

 

Les prix restent assez similaires dans la plupart des boutiques, du moins celles proposant un prix de départ entre 54,99 € et 59,99 €, comme sur Amazon avec l’édition Day One du jeu, qui contient des sets d’équipement Hell’s Rangers, l’arsenal Hell’s Rangers contenant 11 armes uniques et les stickers Hell’s Rangers pour votre camion.

Les petits malins nous répondrons également que le meilleur prix pour Outriders est forcément celui de l’offre Xbox Game Pass, et ils auront raison, puisque le jeu est déjà disponible sur l’abonnement consoles de Microsoft. Vous pouvez donc d’ores et déjà obtenir le jeu sans frais supplémentaire si vous disposez de l’abonnement sur Xbox One et Xbox Series.

Outriders est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.