No More Heroes III, où le trouver au meilleur prix ?

Malgré un spin-off plus ou moins réussi, Travis Touchdown nous a fait attendre depuis la sortie de No More Heroes II. Suda 51 et Grasshopper Manufacture reviennent enfin avec un troisième épisode pour l’assassin le plus déjanté de la planète, qui va justement devoir défendre cette dernière contre un tas d’aliens. Si le titre vous intéresse, voici où trouver No More Heroes III au meilleur prix.

Où trouver No More Heroes III à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où No More Heroes III est au meilleur prix.

Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut donc voir qu’à l’heure où l’on écrit ces lignes, c’est Leclerc qui propose le prix le plus bas, suivi par Amazon à 46,99 €.

No More Heroes III sera disponible dès demain sur Nintendo Switch.