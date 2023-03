Accueil > Actualités > Bon plan : Le Google Pixel 7 est à son prix le plus bas

En toute logique, Google devrait prochainement présenter le Google Pixel 7a lors de la Google I/O qui aura lieu en mai. Cette version plus abordable du Pixel 7 devrait offrir un entre-deux entre le Google Pixel 6 et le Google Pixel 7 avec un prix réduit et des performances un peu en deçà du dernier modèle, mais avec toujours un rapport qualité-prix très intéressant. Mais il n’y a peut-être pas besoin d’attendre la mise en vente de ce modèle pour faire une bonne affaire, puisque le Google Pixel 7 est aujourd’hui au cœur d’une promotion limitée chez Amazon.

Où trouver le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

Il n’y a rien de très étonnant à voir le prix du Google Pixel 7 chuter étant donné que cela fait quelques mois qu’il est sorti, et qu’il va devoir bientôt faire face à un modèle moins couteux mais tout aussi séduisant. C’est pourquoi Google a décidé de casser le prix de son dernier smartphone phare chez Amazon.

On pouvait normalement le retrouver autour des 580 € ces derniers temps, voire à moins de 570 € dans les bonnes périodes, mais Amazon affiche aujourd’hui le Google Pixel 7 à seulement 535 €, soit un prix quasiment jamais vu pour ce modèle.

Il s’agit là de la version avec un coloris noir et un stockage de 128 Go. Pour rappel, ce Pixel est très apprécié pour son volet photo, comme c’est souvent le cas pour la gamme Pixel, mais il est également en mesure de faire tourner les derniers jeux mobiles à la mode, de Genshin Impact à Summoners War: Chronicles.