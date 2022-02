Elden Ring, où le trouver au meilleur prix ?

Le mois de février est riche en sorties, et Elden Ring va clôturer en apothéose ce flot de AAA très attendus pour ce mois-ci. Prévu pour sortir le 25 février prochain, le titre s’est longtemps fait désirer, mais après un report de quelques semaines, il est fin prêt pour sa sortie. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore craqué sur la précommande du jeu de From Software, voici où trouver Elden Ring au meilleur prix.

Où trouver Elden Ring à la vente ?



Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Elden Ring est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

C’est donc Leclerc et Amazon qui proposent les tarifs les plus attractifs à l’heure où l’on écrit ces lignes, en tout cas sur PS4. Rappelons que la mise à jour next-gen est gratuite, et donc qu’il est plus avantageux de trouver le jeu sur PS4 à bas prix pour ensuite obtenir la version PS5 gratuitement.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.