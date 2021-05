Biomutant est bientôt disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Annoncé en 2017, Biomutant nous aura fait attendre mais il est enfin sur le point de débarquer. Ce jeu en monde ouvert nous proposera d’incarner un mutant qui cherchera à sauver la planète d’une corruption sans fin, le tout à l’aide de son apprentissage du kung-fu et de son arsenal loufoque. Si le jeu vous intéresse, voici où trouver Biomutant au meilleur prix.

Où trouver Biomutant à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Biomutant est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut donc voir que c’est pour l’instant Amazon qui propose le prix le plus attractif avec un tarif de 44,90 euros seulement. Notez qu’il existe également une édition collector qui est en rupture de stock, ainsi qu’une Atomic Edition, qui est une édition très limitée au prix bien plus élevé.

 

Biomutant sera disponible dès demain sur PC, PS4 et Xbox One.