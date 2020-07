Bloodstained Curse of the Moon 2 : Déjà une version 1.2.0 avec du Boss Rush

Alors que sa sortie est fixée aujourd’hui, ce 10 juillet, Bloodstained Curse of the Moon 2, récemment dévoilé, annonce déjà l’arrivée d’une mise à jour gratuite à venir. Cette version 1.2.0 sera déployée le 16 juillet et apportera plusieurs nouveautés. Voici ce qu’il faut retenir.

Un nouveau mode

S’agit-il d’un contenu qui n’a pas été finalisé à temps ou une réponse rapide aux demandes des fans ? Ce que l’on sait en revanche, c’est que cette mise à jour 1.2.0 sera déployée jeudi prochain et ajoutera une toute nouvelle composante, un mode Boss Rush, qui sera débloqué une fois que « certains conditions de jeu seront remplies » et sera ensuite accessible via l’écran titre.

Comme son nom l’indique, cela permettra d’enchaîner les boss et de se focaliser sur les gros ennemis de l’aventure. Cela s’accompagnera de diverses corrections de bugs histoire d’améliorer l’expérience de jeu. Et l’on terminera en rappelant que Bloodstained: Curse of the Moon 2 débarque ce 10 juillet sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.