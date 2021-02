La BlizzCon 2021 dévoile son planning complet pour ses streams

Blizzard a récemment dévoilé son dernier bilan fiscal, en précisant que Diablo IV et Overwatch 2 ne sortiront pas cette année. Heureusement, les fans de ces deux licences pourront cependant en apprendre plus dès la semaine prochaine, avec la BlizzCon 2021 (ou BlizzConline), qui aura lieu du 19 au 21 février.

Le rendez-vous est pris

Blizzard a dévoilé le planning complet de cet événement, qui sera pour la première fois entièrement en ligne. On nous donne alors rendez-vous le 19 février à 23 heures pour découvrir la cérémonie d’ouverture qui durera approximativement une heure, et qui mettra en avant les dernières annonces de l’éditeur, avec probablement de nouveaux trailers à se mettre sous la dent.

Ensuite, il faudra faire un choix. Dès le 20 février à minuit, juste après la conférence d’ouverture donc, 6 streams différents seront proposés, concernant les différentes licences de Blizzard. Diablo et World of Warcraft présenteront leur futur dans des émissions « What’s Next » en même temps dès 00h10, tandis que Overwatch 2 nous présentera ses coulisses.

Le tout devrait durer jusqu’à 02h40 du matin, avant de reprendre le 21 février à minuit pour des streams plus légers, qui mettront en avant la communauté. Le planning complet est disponible sur le site de la BlizzConline.