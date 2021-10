Blizzard annule la prochaine BlizzCon pour réimaginer l’événement

Activision-Blizzard est actuellement au coeur d’un feuilleton judiciaire, et forcément, l’heure n’est pas à la célébration. L’éditeur avait annoncé qu’une BlizzCon (ou BlizzConline) aurait lieu en début d’année 2022, mais elle n’aura finalement pas lieu, comme on l’apprend via le site officiel de Blizzard.

Un événement qui va être retravaillé

L’éditeur indique donc que la BlizzConline 2022 est annulée jusqu’à nouvel ordre, en déclarant que cette décision était difficile à prendre. Blizzard indique alors que cet événement nécessite beaucoup de temps et d’efforts, et que l’éditeur préfère consacrer tout cela au développement de jeux en cours.

On imagine que c’est surtout les procès intentés à Activision-Blizzard qui pèsent le plus lourd dans la balance, et que l’organisation d’un tel événement n’était pas possible en ces circonstances, surtout depuis la révélation des affaires qui se déroulaient dans certaines BlizzCon.

L’éditeur indique aussi vouloir réimaginer l’événement pour l’avenir. Il veut alors créer un environnement plus sain et inclusif, où la communauté pourrait être davantage écoutée.

Si La BlizzConline n’aura pas lieu, on nous prévient tout de même que des annonces autour des jeux auront bien lieu l’année prochaine. Mais il faudra certainement attendre que les affaires qui entourent Activision-Blizzard soient réglées avant que l’éditeur communique plus souvent.