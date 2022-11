Black Friday : Grosse promotion sur la Xbox Series S qui est à seulement 219 €

Nous sommes officiellement entrés dans la Black Friday Week, puisqu’en France, les sites marchands n’aiment décidément pas respecter les vraies horaires du Black Friday. Ce qui veut dire qu’à la place d’une journée exceptionnelle de promotions, on a droit à toute une semaine d’offre, ce qui n’est finalement pas plus mal pour faire ses achats de Noël plus tranquillement. Après vous avoir proposé notre sélection des meilleurs bons plans de ce Black Friday, voici que débarque une offre assez incroyable concernant la Xbox Series S.

Où trouver la Xbox Series S au meilleur prix ?

On ne présente plus la Xbox Series S. Si elle pouvait paraître désuète à sa sortie en comparaison à la Xbox Series X, elle a vite prouvé qu’elle affichait des performances remarquables, et qu’elle surtout la console idéale pour celles et ceux qui souhaitent simplement profiter de l’extraordinaire Xbox Game Pass. Affichée initialement à 300 €, elle était déjà un bon plan pour profiter de la nouvelle génération à bas prix.

Mais l’offre du jour rend la console encore plus attractive. Il est maintenant possible de trouver la Xbox Series S à seulement 219 € sur Electro Dépôt. Oui, c’est moins cher qu’une Nintendo Switch, c’est dire à quel point cette offre est sans doute l’une des meilleures de tout ce Black Friday 2022.

Etant donné que les stocks peuvent partir vite, vous retrouverez aussi la Xbox Series S en promotion chez Fnac, à 229 € cette fois-ci. Un petit écart qui peut être vite rattrapé si vous possédez la carte Fnac+.