Black Friday 2022 : L’un des meilleurs SSD PS5 est actuellement en promotion

Bien que le Black Friday 2022 se tient habituellement le dernier vendredi du mois de novembre, les revendeurs et fabricants n’ont pas attendu et lancent déjà leurs offres. Comme en France, on ne fait rien comme tout le monde, le Black Friday commence dès aujourd’hui, ce 18 novembre, et va se poursuivre sur plusieurs. Et l’on commence fort avec l’une des meilleures offres actuellement disponibles pour un disque dur SSD sur PS5, avec sans aucun doute l’un des meilleurs produits du marché, le WD_Black SN850, affiché à un prix très avantageux.

Le SSD NvME WD_Black 1 et 2 To en réduction (PC et PS5)

On ne va pas passer par quatre chemins : WD_Black est une marque référence dans le domaine du disque dur, et a su se faire une très bonne place pour les SSD de qualité. Cette fois, c’est la référence SN850 qui est affiché avec une promotion intéressante sur Amazon, aussi bien dans son format 1 To que dans sa capacité 2 To. A noter qu’il est bien compatible pour votre PS5 et peut aussi marcher sur un PC.

Celui-ci est affiché à seulement 224.99€ au lieu des 354.43€ affichés habituellement. Autant vous dire que l’on tient là l’une des meilleures offres du Black Friday, et notre rédaction vous recommande les yeux fermés ce produit de qualité, que nous avons déjà pu tester de notre côté. Un –37% qui ne se refuse pas en cette période d’inflation et de fêtes de fin d’année.

Si vous n’avez cependant pas le budget adéquat (un SSD reste couteux), ou que vous ne pensez pas avoir besoin d’autant de stockage supplémentaire, sachez que le SN850 1 To est également en promotion. Celui-ci est affiché à 149.99€ au lieu de 209.90€ sur Amazon. Une réduction moindre (-29%) mais qui permet tout de même de profiter d’une excellente réduction.

Enfin, on notera que la gamme en-dessous, le WD Black SN770 1 To est également proposé dans ce Black Friday, à 79.99€ au lieu des 99.99€ habituels, toujours chez Amazon. Moins performant au pourcentage de réduction moins important, mais une bonne alternative si vous avez un budget serré.

Pourquoi prendre un SSD pour sa PS5 ?

Si vous avez déjà une console ou comptez prendre/offrir une PS5 à Noël, vous savez que le stockage diminue vite. Avec l’amélioration des graphismes, les jeux prennent de plus en plus de poids. Sorti récemment, Call of Duty Modern Warfare 2 pèse environ 120 Go tandis que God of War Ragnarok avoisine les 100 Go. Avec les patchs et autres mises à jour, cela augmente très vite, sachant que l’on a seulement 667 Go de stockage interne disponible.

Le Disque Dur SSD NvME WD_Black est une bonne solution. Cet article n’est pas sponsorisé – bien que les liens affiliés nous rapportent un très (très) faible pourcentage – mais nous vous conseillons grandement cette marque. La référence Sn850 est indéniablement l’un des meilleurs SSD PS5 disponibles actuellement, aux côtés des Crucial et du Corsair MP600. Il propose une très bonne vitesse de lecture qui titille les 7000 Mo/s avec une vitesse d’écriture tout aussi bonne. Une recommandation de notre rédaction, indéniablement.