Accueil » Actualités » Bend Studio (Days Gone) dévoile un nouveau logo et parle de son prochain jeu avec du multijoueur

Depuis l’abandon de Days Gone 2, on sait que Bend Studio a travaillé un temps sur la licence Uncharted, avant de se voir confier une licence originale. Le studio n’est pas encore prêt pour révéler des images de ce prochain projet, mais il profite de cette occasion pour effectuer sa mue en changeant de logo, tout en évoquant rapidement son jeu à venir.

Une nouvelle ère, avec un nouveau jeu

Vous pouvez donc découvrir ci-dessous le nouveau logo de Bend Studio, qui a été conçu pour offrir une identité plus forte et plus identifiable, ainsi que plus modulable. Il représente également davantage a ville de Bend située au pied de la chaîne de montagnes des Cascades, dans l’Oregon.

Tout cela ne captivera sans doute pas les joueurs et les joueuses qui attendent impatiemment de voir le prochain travail du studio, mais Kevin McAllister, spécialiste de la communauté en ligne au sein de Bend Studio, a aussi profité de ce post sur le PlayStation Blog pour évoquer l’avenir.

Après avoir retracé l’historique du studio, il indique qu’une nouvelle ère commence pour l’équipe, qui travaille sur une nouvelle licence :

« Nous sommes présentement au travail sur une nouvelle licence qui incorpore du multijoueur et qui se base sur les systèmes de monde ouvert de Days Gone, mais en vous apportant un tout nouveau monde que nous sommes positivement ravis de construire pour vous. Nous avons infiniment hâte de pouvoir vous en révéler plus le moment venu. »

Ce n’est pas grand chose, mais on sait maintenant que le multijoueur aura une place importante dans ce projet, et que le studio va s’inspirer de son travail sur Days Gone pour construire son prochain monde. Il faudra maintenant patienter avant d’en savoir plus.