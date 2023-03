Une bande-annonce disponible pour Nobunaga’s Ambition: Awakening

Hier en fin de journée, Koei Tecmo a dévoilé une bande-annonce pour le prochain jeu à venir dans la série Nobunaga’s Ambition. Intitulé Nobunaga’s Ambition: Awakening, ce dernier devrait s’inscrire dans la lignée de Nobunaga’s Ambition: Taishi en cherchant à améliorer les mécaniques déjà très intéressantes des opus précédents. Pour l’instant, seule une vidéo présentant certaines promesses du titre a été dévoilée.

La promesse d’être toujours plus complet

Sortant pour le 40ème anniversaire de la série, Nobunaga’s Ambition: Awakening nous plongera, une nouvelle fois, dans l’ère Sengoku afin d’y suivre l’ascension d’Oda Nobunaga. Au programme, ce sont plus de 2.200 officiers historiques qui sont prévus pour le casting, ainsi que des mécaniques de jeu toujours plus nombreuses et poussées. Ainsi, la bande-annonce nous montre d’ores et déjà qu’il sera toujours possible d’améliorer vos villes et villages afin de produire plus de troupes, d’argent ou de ressources. Le conseil de guerre sera également de la partie afin de mettre en place des stratégies visant à améliorer vos possessions ou affaiblir vos ennemis.

Bien sûr, déléguer sera une nouvelle la clé pour rendre votre gestion plus aisée et le titre promet ainsi que l’intelligence artificielle saura gérer au mieux vos fiefs afin de vous renforcer. Mais, pour cela, il faudra bien évidemment faire en sorte de maintenir la loyauté de vos vassaux le plus haut possible afin d’éviter que ceux-ci ne vous trahissent. Aussi, concernant les officiers, ceux-ci possèderont un vaste éventail de compétences et tactiques qu’il sera de votre ressort d’utiliser à bon escient.

Enfin, la série Nobunaga’s Ambition étant tournée sur la conquête, il va de soi que le titre proposera des phases de batailles. A la manière de ses prédécesseurs, le titre vous demandera de sélectionner vos officiers, de leur allouer des troupes et ressources, et d’ensuite choisir leur itinéraires afin de partir en guerre. Le déplacement de vos troupes se fera de nouveau en vue carte, tandis que vous pourrez plonger au coeur des batailles afin de donner des ordres à vos officiers et leurs régiments. A vous de choisir la meilleure stratégie afin de faire tomber vos ennemis.

Nobunaga’s Ambition: Awakening sera disponible le 20 juillet 2023 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Une édition deluxe numérique est d’ailleurs prévue, offrant notamment un artbook numérique et du contenu supplémentaire aux acheteurs.