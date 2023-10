Test Nobunaga’s Ambition: Awakening – Une épopée stratégique au coeur du Japon féodal

Nobunaga’s Ambition est l’une des franchises les plus anciennes de l’industrie du jeu vidéo. Le premier jeu de la série a été lancé en 1983, ce qui fait de cette année son 40e anniversaire. Pour célébrer l’événement, le seizième opus de la série, à savoir Nobunaga’s Ambition: Awakening, est maintenant disponible en Occident. À l’instar d’autres jeux pour lesquels Koei Tecmo est reconnu, chaque jeu de la série Nobunaga’s Ambition suit la même histoire générale et le même concept de gameplay, mais apporte suffisamment de changements pour éviter de donner l’impression d’une redondance d’une itération à l’autre, même si une sensation familière se dégage de chaque expérience de jeu.

Condition de test: Nous avons joué à Nobunaga’s Ambition: Awakening sur PC. Notre retour d’expérience est effectué sur plus de 120h de jeu, réparties sur les différents scénarios proposés par le jeu de base.

Plongée au coeur des guerres d’unification

L’objectif de chaque épisode de la licence est, comme son nom l’indique, de réaliser l’ambition d’Oda Nobunaga : unifier le Japon sous une seule et même bannière. Se déroulant pendant la période Sengoku du Japon, le joueur gère son territoire tout en cherchant à l’améliorer et à en conquérir de nouveaux. Pour cela, les affrontements sont inévitables, que ce soit pour conquérir des territoires contrôlés par l’ennemi ou pour se défendre contre leurs attaques. Mais, en temps de paix, il y a bien entendu plus de choses à faire. Pour qu’une civilisation prospère, il faut également de la croissance dans les autres domaines de la vie, tels que le commerce, l’agriculture et d’autres piliers de la société. De plus, il est essentiel de maintenir la satisfaction des officiers de rang clé, sous peine de les voir faire défection et ainsi affaiblir votre armée et votre territoire.

Avant même de se lancer dans l’aventure, la première étape consiste à choisir le scénario historique dans lequel jouer et à sélectionner un clan à incarner. Certains clans ont plus de facilité que d’autres, mais quel que soit votre choix, tous les clans commencent modestement. Pour progresser, le joueur doit construire diverses installations, qu’elles soient liées à la guerre, au commerce ou à l’agriculture. Après avoir choisi chaque action, les événements se déroulent en temps réel, bien que l’écoulement du temps puisse être accéléré pour que les choses se réalisent un peu plus vite. Au fur et à mesure que les mois passent, les représentants d’autres clans et les serviteurs du joueur commencent à faire des demandes que le joueur peut choisir de satisfaire, à condition qu’il dispose de la quantité nécessaire d’or et de ressources de main-d’œuvre. Réaliser ces requêtes permet notamment d’améliorer drastiquement la qualité de vie au sein des territoires du joueur, tout en apportant, par exemple, de nouvelles ressources ou plus de soldats. Ces requêtes permettent, notamment, de déléguer la gestion d’une partie de chaque territoire à des officiers de confiance, possédant les compétences requises pour mener à bien les différents projets d’amélioration.

La gestion des territoires sous le contrôle du joueur est la partie la plus importante de Nobunaga’s Ambition: Awakening. La meilleure façon d’agrandir un territoire est de prendre possession d’un château ennemi, ce qui donne au joueur le contrôle de tous les comtés associés au château. Les châteaux sont conquis par le biais de batailles. Dès lors, des soldats sont nécessaires pour prendre possession des châteaux, et pour cela, ils ont besoin de provisions pour rester en forme et l’argent finance tous les aspects du royaume, que ce soit l’équipement et la formation des soldats, la culture de récoltes pour les provisions ou les réinvestissements pour gagner plus d’argent. Après avoir pris possession d’un château, le joueur obtient également les fermes et autres installations des comtés qui peuvent être utilisées pour obtenir plus de provisions, d’argent et de soldats pour continuer à conquérir les terres détenues par les Daimyo rivaux. Sur le papier, cela peut sembler simpliste : conquérir des terres, utiliser les ressources pour renforcer l’armée, puis conquérir davantage de territoires et répéter. En gros, ce n’est pas très éloigné de la réalité, mais sa mise en pratique est beaucoup plus complexe que cela.

En effet, parvenir à gérer l’ensemble des territoires, allouer les différentes ressources aux bons officiers ou aux bonnes unités militaires n’a rien d’une chose aisée. Nobunaga’s Ambition: Awakening est avant tout un jeu de choix et de sacrifices pour tenter d’atteindre l’objectif ultime. Trop délaisser une région car celle-ci est jugée moins utile que les autres peut amener à des événements tragiques qui peuvent mettre à mal l’équilibre général du territoire. Dès lors, chaque action doit être réfléchie et chaque décision mûrement réfléchie.

La vie n’est qu’un immense champ de bataille

Comme nous l’indiquions juste au-dessus, le système de bataille est une partie intégrante de Nobunaga’s Ambition; Awakening et nécessite autant d’attention que les autres domaines. Le joueur contrôle ses unités armées au fur et à mesure que les batailles se déroulent en temps réel. Par contre, il faut l’avouer, ces batailles n’ont rien de particulièrement excitant. Le joueur peut diriger ses unités comme bon lui semble pour personnaliser leur stratégie, en priorisant par exemple le ciblage d’unités ennemies plus dévastatrices. Avoir un rôle pratique dans la direction du déroulement de la bataille aide à faire sentir au joueur qu’il est un stratège militaire. Les batailles sont basées sur des batailles historiques réelles de la période Sengoku, ce qui est un bel ajout. Par contre, ceux qui recherchent de l’action pourraient être un peu déçus. De temps en temps, il y a de courtes cinématiques montrant les troupes sur le champ de bataille, mais regarder le combat se dérouler revient à peu près à voir des icônes bouger sur une grille avec des chiffres qui apparaissent lors du conflit.

Ainsi, la majeure partie du jeu consiste à consulter des menus avec des portraits statiques pour enrichir le texte de l’histoire. Un peu comme c’est le cas pour son cousin, Romance of the Three Kingdoms. D’ailleurs, la quantité de menus disponibles d’entrée de jeu peu facilement déstabiliser. Nobunaga’s Ambition: Awakening n’a rien d’un jeu de stratégie facile à prendre en main pour un débutant comme le serait un Total War, par exemple. La quantité d’informations à traiter, la quantité de menus à visiter, ainsi que la quantité de personnages spécifiques à gérer et à satisfaire rend ce jeu très complet, mais aussi très chronophage. Tout joueur qui souhaiterait se lancer en profondeur dans le gestion de toutes les facettes de son royaume pourrait rapidement voir s’écouler plusieurs heures de jeu sans avoir conquis le moindre territoire.

Pour continuer le comparatif, voyez plutôt Nobunaga’s Ambition: Awakening comme un jeu de stratégie exigeant sur certains points et bien plus laxiste sur d’autres. La gestion du royaume et des événements rivalise sans peine avec un Crusader Kings III, par exemple, tandis que sa gestion des personnages s’apparente plutôt à ce que l’on a pu voir dans Total War: Three Kingdoms. Un savant mélange qui ne manque pas de surprise, mais qui peut rapidement déboussoler celles et ceux qui ne se sont pas préparés à y passer plusieurs dizaines, voire centaines d’heures de jeu.

Enfin, le titre revient avec un éditeur de personnage, qui permet à tout un chacun de créer son propre avatar pour partir guerroyer aux côtés des quelques centaines de personnages disponibles. Si vous avez toujours rêvé de prendre la mer aux côtés de Chosokabe Motochika, affrontant sans relâche Mori Motonari, ou de chevaucher à travers les plaines sabres à la main en compagnie de Masamune Date, sachez que c’est ici tout à fait possible. En effet, le positionnement historique de chaque faction et des leaders sont ici respectés, ce qui offre une délicieuse expérience à mi-chemin entre la simulation historique et le petit plaisir coupable de puissance et de domination que chacun pourrait ressentir.