Que vaut Xenoblade Chronicles Definitive Edition ? Notre avis vidéo

Après vous avoir parlé de Maneater dans notre précédente vidéo, on s’attarde désormais sur le retour de l’un des monuments du JRPG qui fait son retour : Xenoblade Chronicles et sa Definitive Edition. Le titre arrive ce 29 mai sur Nintendo Switch et nous fait la promesse d’une édition avec de meilleurs graphismes et du nouveau contenu.

On vous partage ainsi notre avis dans cette vidéo en complément de notre test, en nous attardant sur les nouveautés de ce remaster et du chapitre optionnel qui sert d’épilogue. Faut-il prendre Xenoblade Chronicles Definitive Edition ? La réponse, en moins de six minutes.