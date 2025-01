Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée nous en dit plus sur ses nouveautés en vidéo

Un tour d’horizon complet en moins de quatre minutes

Gust et Koei Tecmo reviennent ici sur les spécificités de cet épisode, en montrant d’abord à quel point l’exploration sera plus ouverte dans cet Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Grâce à un système d’énergie, vous pourrez sauter librement de hautes falaises pour atterrir sans subir de dégâts, tandis que votre moto vous aidera à vous déplacer plus rapidement.

Cette vidéo d’un peu plus de quatre minutes fait aussi le tour du système d’alchimie, essentiel dans chaque jeu Atelier, mais aussi celui du système de combat qui promet d’être plus dynamique que celui des épisodes précédents. On retrouve également un nouvel aperçu du système de housing, avec un camp qui pourra être personnalisé à notre goût au fil de nos récoltes.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sortira le 21 mars 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Switch. Et n’oublions que cet épisode sera sous-titré en français, chose rare pour la série.