Atari met la main sur Nightdive Studios, l’équipe derrière le remake de System Shock

Voilà un nom que l’on avait pas entendu depuis des années. Cependant, Atari est toujours un acteur du jeu vidéo plus ou moins important, même si le groupe ne s’est pas beaucoup fait remarquer ces derniers temps, en dehors de constructions d’hôtels et de sa mise en place de lootboxes avec des NFT. Un récent palmarès qui laisse sceptique et qui donne encore plus à s’interroger face à la nouvelle du jour, puisque Atari annonce avoir racheté Nightdive Studios.

Un rachat pour le moins inattendu

Le rachat serait estimé à 10 millions de dollars, dont la moitié versée en cash, l’autre en actions, sachant qu’un bonus de 10 millions de dollars supplémentaires pourra être payé sur trois ans en fonction des performances du studio.

Si Atari a choisi de mettre la main au portefeuille pour posséder ce studio, c’est parce que ce dernier va l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance dans le domaine du retrogaming. Nightdive Studios s’est en effet illustré en remettant au goût du jour des classiques du passé, et il devrait à nouveau nous en faire la démonstration avec la sortie prochaine de System Shock Remake, qui a été tout récemment repoussé.

On imagine qu’après ce projet, Nightdive Studios pourrait donc aller puiser dans le portfolio des grandes licences possédées par Atari, mais cela reste encore à voir.