Astérix & Obélix : Heroes abattra ses cartes le 5 octobre, premier aperçu

Ces dernières années, on a souvent Astérix et Obélix rôder autour de Microids, dans des adaptations qui misaient tout sur la castagne façon beat’em up. Autant dire que la découverte de Astérix & Obélix : Heroes fut une surprise étant donné que ce titre atypique se présente sous la forme d’un jeu de cartes tactique avec des combats au tour par tour. Loin de l’image que l’on peut se faire d’un jeu sur les Gaulois donc, et on attendait de voir comme tout cela allait se traduire en images. Nacon nous offre aujourd’hui un premier aperçu de son jeu, tout en confirmant sa date de sorite imminente.