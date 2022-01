Assassin’s Creed: The Ezio Collection arrivera sur Switch le 17 février

Pour beaucoup, la saga d’Ezio au sein de la licence Assassin’s Creed est l’un des piliers de la série. Ubisoft en a conscience, et a sorti il y a quelques années la Ezio Collection afin de regrouper les trois titres mettant en avant celui qui est probablement le héros le plus célèbre de la série. Six ans plus tard, cette compilation arrive enfin sur Nintendo Switch, comme nous l’apprend l’éditeur.

Ezio reprend du service sur Switch

Assassin’s Creed: The Ezio Collection est donc prévu pour sortir sur Nintendo Switch le 17 février prochain, et permettra ainsi de jouer à la saga d’Ezio partout où on le souhaite. Cette compilation regroupe donc Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood et Assassin’s Creed Revelations, ainsi que tous les DLC solo des trois jeux et les deux courts-métrages Lineage et Ember.

Il faut cependant noter que pour la version physique, seul Assassin’s Creed II sera présent sur la cartouche, et le reste demandera environ 35 Go de téléchargement pour tout avoir, y compris les langues et doublages supplémentaires.

On découvre ici un trailer de cette version Switch (merveilleuse excuse pour réécouter un bout de cette bande-son mémorable), avec un portage qui devrait logiquement tourner sans mal étant donné que les jeux commencent à dater.