Assassin’s Creed : Darby McDevitt retourne chez Ubisoft pour travailler sur la saga

Chez Ubisoft, c’est le bal des départs et des arrivées ces temps-ci. Plus tôt dans la journée, on apprenait le départ de Dan Hay après des années à avoir officié sur la saga Far Cry, et il y a quelques mois, c’était Darby McDevitt, l’une des figures de proue de la saga Assassin’s Creed, qui quittait aussi le navire. Mais visiblement, ce n’était qu’une longue pause pour lui, car il est déjà de retour chez l’éditeur.

De retour dans l’Animus

C’est Eurogamer qui nous apprend l’information. Le site a eu droit à une déclaration de l’intéressé, qui déclare qu’il est bien de retour chez Ubisoft, et qu’il est à nouveau prêt pour travailler sur la série Assassin’s Creed. Son départ en mars n’aura donc pas duré longtemps, et il exprime sa joie d’être de retour pour œuvré sur la série.

Darby McDevitt a longtemps travaillé sur la série, et était le directeur narratif du dernier Assassin’s Creed Valhalla. Il a aussi notamment contribué à l’écriture de Black Flag, Unity et Origins. On devrait donc revoir son travail pour le futur Assassin’s Creed Infinity.