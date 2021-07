Apple et Sony offrent 6 mois d’abonnement à l’Apple TV+ à tous les possesseurs de PS5

Voici une offre qui devrait faire des heureuses et des heureux. Tandis que l’on parle beaucoup de Netflix en ce moment, qui se lance dans le grand bain des jeux vidéo, Apple fait reparler de son service de SVOD avec une offre alléchante, qui concerne uniquement les possesseurs de consoles PlayStation 5.

6 mois pour découvrir l’Apple TV+

A partir de cette semaine, profitez d'une période d'essai de 6 mois à Apple TV+ sur PS5. Tous les détails : https://t.co/J6fosk8jKT pic.twitter.com/iBENGmBvrm — PlayStation France (@PlayStationFR) July 22, 2021

Dès cette semaine, les possesseurs de PS5 peuvent donc bénéficier de 6 mois d’abonnement gratuits (qu’ils soient déjà abonnés ou non) alors télécharger l’application Apple TV+ pour regarder les séries qui sont compris dans l’abonnement. Il suffit de se connecter via l’application de l’Apple TV+ à un compte Apple, et le tour est joué.

Du moins, en théorie, car à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’offre ne fonctionne pas encore et l’application ne propose que 7 jours gratuits. Gageons que cette offre, qui vient tout juste d’être annoncée, devrait être réglée dans les prochaines heures ou les jours à venir, le temps que PlayStation règle le problème.