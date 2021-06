Aperçu Cris Tales – Un dernier contact avant la sortie

Ce n’est pas la première fois que Cris Tales se laisse approcher, et certaines ou certains d’entre vous s’y sont peut-être déjà essayé à l’occasion de la démo qui était apparue l’année dernière sur Steam, et qui avait fait l’objet de notre précédent aperçu sur le jeu. Un peu plus d’un mois avant sa sortie, qui a été bien repoussée, le RPG s’est à nouveau montré lors d’une présentation qui nous laisse penser qu’il sera assurément l’un des jeux à surveiller cet été.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu assister à une présentation hands-off, d’une trentaine de minutes, dans laquelle certains passages avancés du jeu étaient montrés, afin de voir quelques éléments de gameplay tardifs. Nous avons également eu droit à une vidéo de gameplay montée d’un peu plus de quinze minutes.

La vie en trois temporalités

On évitera ici de rappeler tous les poncifs du jeu, que nous vous avons déjà détaillé dans notre précédent article, mais résumons simplement ce qu’est Cris Tales. Il s’agit d’un RPG hautement influencé par les JRPG d’antan, avec une esthétique 2,5D et des combats au tour par tour, qui a la particularité de représenter le passé, le présent et le futur sur le même écran, aussi bien dans les décors (pas tous) qu’en combat.

Ainsi, le titre joue avec ces différentes temporalités en montrant par exemple un PNJ enfant, avant de le voir adulte puis vieux, et passer d’une époque à l’autre permet alors à l’héroïne, Crisbell, de compléter des puzzles, d’en apprendre plus sur un personnage, sur des lieux etc. Cette mécanique a aussi un rôle dans les affrontements, avec la possibilité de faire basculer un ennemi dans le futur après l’avoir brûlé dans le présent, ce qui lui infligera à la fin de gros dégâts suite à la brûlure continue.

Le temps, une arme à double tranchant

Dans cette présentation, cette partie du gameplay n’a pas montré beaucoup de nouveauté, si ce n’est sur l’importance du placement des ennemis. Un combat a été montré dans lequel des monstres dotés d’âges différents étaient présents, et il fallait alors jouer sur l’époque dans laquelle ils étaient le plus vulnérables pour en venir à bout. Ainsi, un jeune soldat s’est transformé un petit monstre inoffensif, mais un vieil ennemi placé à côté à retrouvé sa forme d’antan. Il faut donc bien réfléchir à toutes les stratégies et aux bons placements des ennemis pour jouer efficacement avec ce pouvoir de temporalité.

Mais Crisbell n’est pas seule en combats, et ses compagnons ne sont pas mis de côté. Au contraire, il est nécessaire de se servir de leurs capacités pour tirer le meilleur parti du pouvoir de Crisbell. JKR-721 peut par exemple basculer les ennemis d’un côté de l’écran à l’autre, et dispose d’un système de surchauffe qu’il faut là aussi apprendre à maitriser. On comprend vite que chaque personnage sera unique, malgré le fait qu’ils ne puissent pas jouer sur la temporalité.

Et bonne nouvelle, le challenge semble être au rendez-vous, du moins contre les boss. Nous avons pu brièvement voir un extrait de combat de boss, qui semblait particulièrement puissant et demandait de bien réfléchir à chaque action pour ne pas voir arriver le game over très vite.

Un futur pas si inéluctable

Cette présentation nous a également permis d’en apprendre plus sur le monde de Cris Tales et sur l’impact de nos choix sur celui-ci. Crisbell et son équipe vont voyager à travers plusieurs royaumes et devront parfois effectuer des actions qui auront des conséquences sur la survie de ces derniers.

Avec la possibilité de voir le futur, il est possible d’assister au sort funeste de certains royaumes, sans savoir pour autant comment l’empêcher. Et une fois que cela est fait, ne comptez pas revenir en arrière, malgré les pouvoirs de l’héroïne. La chute d’un royaume n’est pas pour autant signe de game over.

Plutôt que de tout baser sur des choix binaires à certains moments clés de l’aventure (même s’il devrait y en avoir), on a pu voir que les quêtes annexes participent à déterminer le sort de chaque endroit. Aider un PNJ n’est donc jamais anodin, et pourrait se répercuter sur l’avenir de ce dernier, voire même à avoir une conséquence sur le déroulement de certaines actions.

Le voyage à l’ancienne

Et puisque Cris Tales se veut être grandement inspiré par les JRPG comme les premiers Final Fantasy, la World Map vous permettra de voyager à travers tous ces royaumes, et pas seulement à pied. Des véhicules seront bien présents pour atteindre certaines zones, mais on en dira pas plus pour ne pas spoiler (même si le fait d’avoir citer Final Fantasy peut vous donner un indice).

L’exploration sera donc au rendez-vous, tout comme dans les donjons, qui seront environ une vingtaine et qui promettent d’être tous uniques. Si on ne garantit pas que chacun disposera de sa propre mécanique de gameplay, on a pu voir une direction artistique très prononcée dans chacun d’entre eux, avec quelques donjons qui sortaient du lot. On pense à un endroit en particulier, qui se la joue Portal et qui nous met littéralement la tête à l’envers.

Un mot enfin sur l’OST du titre, qui s’est une nouvelle fois illustrée durant cette présentation de gameplay et qui a toujours l’air d’être aussi soignée. Il faut bien dire que pour l’instant, Cris Tales fait un sans-faute d’un point de vue artistique, et il nous tarde d’en voir plus.