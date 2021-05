Un nouvel amiibo Zelda dévoilé pour The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Nintendo va fêter les 35 ans de la licence Zelda avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD dès cet été, et il fallait s’y attendre, le remaster sera accompagné de plusieurs produits dérivés. On a déjà eu un aperçu des Joy-Con aux couleurs du jeu, et c’est maintenant un amiibo qui a été révélé, et qui représente une nouvelle fois Zelda.

Un amiibo qui facilite la vie en jeu

Alternez à tout moment entre le ciel et la terre avec l'amiibo de Zelda et son célestrier, disponible le 16/07 en même temps que The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD ! pic.twitter.com/63inQH0C8J — Nintendo France (@NintendoFrance) May 19, 2021

La princesse est ici accompagnée de son célestrier sur cet amiibo, qui sera disponible lui aussi le 16 juillet en même temps que le jeu Switch. Cet amiibo servira également en jeu, puisqu’il servira de taxi volant dans la mesure où en le scannant, Link pourra rejoindre les cieux ou la terre ferme à tout endroit et à tout moment.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sera disponible dès le 16 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch.