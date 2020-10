Amazon Prime Day 2020 : Des consoles PS4 en promotion

Le Amazon Prime Day 2020 est également l’occasion de s’offrir des consoles avec une petite réduction. Si la nouvelle génération est encore trop onéreuse ou que vous avez une génération de retard, cela peut être la bonne occasion de s’offrir une PS4.

Trois packs PS4 en promotion

A l’occasion de ce Amazon Prime Day, trois packs de PlayStation 4 sont en promotion. Il y ‘en a pour tous les goûts puisque vous pouvez retrouver une PS4 Slim, Une Ps4 1To ou encore une Ps4 Pro. La première offre propose donc Une PS4 Slim noir de 500 Go avec 1 manette sans fil DualShock V2, Châssis F qui passe à 259.90€ (au lieu de 299€) :

La deuxième offre concerne un bundle PS4 Pro avec Ghost of Tsushima. Il s’agit sans doute de l’offre la plus intéressante parmi les trois. Le bundle contient donc une Playstation 4 pro 1 To avec une manette sans fil dualshock 4 et le jeu Ghost of Tsushima pour 399€ (au lieu de 439€) :

Si le jeu de Sucker Punch ne vous intéresse, la troisième offre ne propose qu’une PS4 Pro noir 1 To avec une manette sans fil Dualshock 4 V2, châssis G pour 359€ (au lieu de 399€) :

Pour plus d’offres de l’Amazon Prime Day 2020, n’hésitez pas à consulter notre article qui regroupe les plus alléchantes.