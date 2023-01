Alienware dévoile ses nouveaux PC portables gaming et le PC Fixe Aurora R15

Le CES 2023 bat son plein avec des tas d’annonces dédiés à l’univers du PC dont une grosse partie est dédié au gaming. Alienware et Dell dévoilent ainsi 6 nouveaux PC portables gaming ainsi qu’un nouveau PC fixe aussi destiné au gaming, le Aurora R15.

Les PC portables nouvelle génération

Alien Ware et Dell ont donc dégainé leur salve de PC portables gaming avec :

Alienware m18

Alienware m16

Alienware x16

Alienware x14

Dell G16

Dell G15

Les Alienware m18 et m16 sont les plus performants de cette liste, ils bénéficient de qualités similaires (même si la star reste le m18) si ce n’est que le m16 est plus compacte avec ses 16 pouces contre 18 pouces pour le m18. Ces derniers intègrent toute la gamme de CPU et GPU : des processeurs Intel Core i9-13980HX jusqu’à la 13e génération, les GPU NVIDIA GeForce RTX pour ordinateurs portables dévoilées lors de ce CES 2023, des processeurs AMD Ryzen et des cartes graphiques Radeon. La marque met surtout en avant les améliorations en matière de refroidissement pour le m18 avec :

Le matériau d’interface thermique Element 31 est désormais utilisé à la fois sur le CPU et le GPU.

La chambre à vapeur couvre désormais le GPU et le CPU, ce qui permet d’augmenter la capacité thermique de 35%.

Sept caloducs (contre quatre sur le m17) pour transférer l’énergie thermique dans les ailettes en cuivre expansé, ce qui équivaut à une augmentation de la surface de 114%.

Les quatre ventilateurs avec des pales ultra fines augmentent le débit d’air de 25%.

Le m18 dispose également de deux emplacements DDR5 SO-DIMM modulables et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 9 To. Les écrans comprennent du QHD 165 Hz ou FHD 480 Hz avec la technologie Dynamic Display Switching et la prise en charge de G-SYNC et FreeSync.

La gamme de PC portables « X » avec les x16 et x14 sont présentés comme plus compacts et plus polyvalents même le gaming reste l’élément central. Bien qu’ils soient tous deux très clinquants avec 100 micro-LED (avec 50 zones d’éclairage individuelles) sur l’arrière, le x14 est présenté comme le PC portable gaming de 14 pouces le plus fin du marché qui bénéficie d’améliorations dans sa version R2 avec une résolution améliorée, un port USB type-C, et un meilleur système de refroidissement.

Les Dell G16 et G15 sont les PC portables gaming plus abordables que ceux présentés au-dessus et disposant d’un design radicalement différent. En plus d’être proposés sous plusieurs coloris, le G15 offre des options de clavier RVB à une et quatre zones avec pavé numérique, tandis que le G16 offre des options de clavier RVB à une zone et Cherry MX. En matière de composant, ils intègrent eux aussi les dernières technologies Intel, AMD et NVIDIA.

Le PC gaming Aurora R15

Dévoilé en septembre dernier, Alienware profite du CES 2023 pour dévoiler ce que le PC gaming Aurora R15 a sous le capot de son design futuriste. Il proposera désormais des processeurs AMD Ryzen Série 700 et des processeurs Intel 65 W de 13eme génération ainsi que des cartes graphiques AMD Radeon Série 7000 en option. Même à l’intérieur, l’esthétique « gamer » a été travaillé avec de nombreux éclairages mais aussi un côté pratique avec un châssis qui optimise la circulation de l’air, le refroidissement et les performances.

Cette déclinaison sera disponible à partir du 5 janvier prochain.