Alan Wake II : 5 raisons de jouer au chef-d’œuvre de Remedy à l’occasion de sa sortie en physique

Une suite qui fait bien flipper

Plus de dix ans après ses dernières aventures vidéoludiques, Alan Wake est de retour mais pas tout seul. Dans cette suite sobrement intitulée Alan Wake II, vous incarnerez à tour de rôle le célèbre écrivain tourmenté mais aussi l’agent du FBI Saga Anderson, venue à Bright Falls pour enquêter sur une série de meurtres rituels étrangement liés à un recueil d’histoires d’horreur prenant littéralement vie et menant incontestablement à la disparition de l’écrivain une décennie plus tôt dans de mystérieuses circonstances.

A travers deux réalités et deux endroits différents, les deux héros tenteront par tous les moyens de découvrir ce qui se passe. Deux salles, deux ambiances distinctes, qui vous colleront à de nombreuses reprises les frissons grâce à une grande immersion narrative horrifique.

Une aventure narrative bien à part

Une épopée dont la qualité est reconnue chez le public mais aussi dans l’industrie, le jeu pouvait se targuer d’être reparti avec pas moins de trois récompenses aux précédents Game Awards : le prix de la meilleure direction, celui de la meilleure narration et celui de la meilleure direction artistique, rien que cela.

Alan Wake II se démarque également par sa maitrise des éléments horrifiques, allant des jump scares bien sentis, aux modifications des environnements en temps réel, parvenant à surprendre plus d’une fois, notamment du fait de choix de mise en scène et musicaux déjà cultes. Car ce qui a fait le sel des aventures d’Alan Wake, c’est l’utilisation de la lampe torche iconique de l’écrivain, promettant une belle intensité dans la gestion des espaces exigus et sombres mais aussi pour éliminer les spectres qui vous traqueront pour dévorer votre âme.

La next-gen porte enfin bien son nom

Le tout couplé aux prouesses techniques du jeu, louées par de très nombreux médias et joueurs, des prouesses devenues possibles notamment grâce à l’utilisation du moteur maison de Remedy, Northlight.

Une nouvelle fois développé par Remedy Entertainment, Alan Wake II demeure encore aujourd’hui l’un des jeux repoussant la nouvelle génération dans ses retranchements, notamment grâce au travail sur le moteur Northlight, permettant des graphismes très fins et une ambiance horrifique à souhait. Il faut dire que peu de jeux atteignent aujourd’hui un rendu in-game aussi poussé et organique.

Un sentiment renforcé par le caractère exclusivement next-gen du titre, sorti uniquement sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5. Que ce soit au cœur des forêts lugubres de Bright Falls ou dans les méandres cérébraux et mélancoliques de notre héros, l’action horrifique prend vie de façon inédite.

Un multivers passionnant et cryptique

Bien qu’il vous soit tout à fait possible de jouer à Alan Wake II sans avoir touché au premier opus (inclus dans l’Edition Deluxe distribuée par Maximum Entertainment), il vous faut savoir que les jeux signés Remedy rentrent désormais dans un multivers complet, mystérieux et complexe tout à fait passionnant, avec notamment Control, qui se déroule également dans le même univers que la saga Alan Wake, et signant l’une des raisons de s’intéresser de plus près à cette suite, disponible en version française intégrale, pour davantage d’immersion.

De nombreuses références aux autres productions du studio sont donc faites tout au long de l’aventure, un cross-over que l’on pouvait déjà retrouver dans le DLC de Control intitulé AWE et qui faisait allusion à l’univers de l’écrivain maudit en officialisant le lien entre les deux productions.

Un contenu qui poursuit son développement

Alan Wake II ce n’est pas simplement une aventure narrative qui se termine en une vingtaine d’heures, c’est aussi un mode New Game + aux variations étonnantes (dont une fin inédite), mais aussi une liberté d’approche dans le choix de certains chapitres joués, tandis que plusieurs extensions sont prévues. L’une d’entre elles, Night Springs, est déjà disponible depuis le mois de juin et fait intervenir des personnages majeurs du jeu et du multivers de Remedy à travers divers épisodes les mettant en scène sous des formes alternatives.

Un second DLC est également prévu sans date précise pour l’instant et se nommera « La Maison du Lac » et n’a pour l’instant livré aucune information sur son contenu. Une flopée de contenus additionnels tous inclus dans l’Edition Deluxe du jeu, rendue possible grâce à Maximum Entertainment. Une Edition Deluxe vendue 79,99€ et contenant également une copie numérique du remaster du premier jeu, ainsi que plusieurs contenus cosmétiques :

Un Skin de fusil à pompe « Nordique » pour Saga Anderson

Un Coupe-vent pourpre pour Saga Anderson

Une Tenue de célébrité pour Alan Wake

Un Skin de fusil à pompe « Parlement » pour Alan Wake

Le Charme de lanterne pour Saga Anderson

Alan Wake II Deluxe Edition sera disponible le 22 octobre au prix de 79,99€ exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Vous pouvez acheter l’édition physique chez :