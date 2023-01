Accueil » Actualités » Age of Wonders 4 : La série de jeux de stratégie reviendra très prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series

Après nous avoir embarqué dans une aventure spatiale avec Age of Wonders : Planetfall, Triumph Studios souhaite marquer le retour de la série Age of Wonders à quelque chose de plus classique. Le studio et Paradox Interactive ont pris tout le monde de court hier en annonçant par surprise l’arrivée d’un Age of Wonders 4, presque dix ans après le troisième opus canonique de la licence. Et puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on apprend que la sortie de cet épisode est imminente.

Un 4X qui veut mettre l’accent sur le rôle-play

La licence de jeux 4X est de retour avec un épisode qui présente des nouveautés concernant la manière de raconter son histoire et les possibilités à notre disposition pour façonner notre empire à notre image. Vous serez entièrement libre dans la conception de votre armée, avec des soldats à renforcer à l’aide de tomes magiques à dénicher. On nous promet également que ce nouvel opus sera l’épisode le plus ouvert aux mods de la série.

Un premier trailer vient nous donner un aperçu de cela tout en nous présentant une date de sortie. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de poser les mains dessus, puisque Age of Wonders 4 sortira le 2 mai prochain, aussi bien sur PC que sur consoles grâce à des versions PlayStation 5 et Xbox Series.