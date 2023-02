Age of Wonders 4

Age of Wonders 4 est un jeu de stratégie façon 4X au tour par tour développé par Triumph Studios et édité par Paradox Interactive. Revenant à une formule plus classique que ce que la licence nous avait proposé avec Age of Wonders: Planetfall, cet épisode promet d'offrir une expérience faisant évoluer " la création d'empire, le jeu de rôle et le combat " à un niveau inédit. Entre nouveau système d'événements scénaristiques et innombrables possibilités de personnalisation d'empire, le titre souhaite proposer aux joueurs et aux joueuses une rejouabilité infinie afin qu'aucune partie ne ressemble à une autre.