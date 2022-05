AG French Direct : Découvrez le teaser de la conférence du 6 mai

Le rendez-vous approche. Cette semaine, l’AG French Direct fera son retour pour une nouvelle édition riche en surprises, qui mettra en lumière de nombreuses productions françaises et francophones dans une conférence à ne pas manquer. Et histoire de vous mettre encore plus l’eau à la bouche, le premier teaser de cette édition de printemps 2022 est d’ores et déjà disponible.

Rendez-vous ce vendredi

Voici donc un petit aperçu de ce qui vous attend lors de l’AG French Direct du 6 mai, qui aura lieu à 18 heures. Durant la conférence, vous pourrez retrouver des présentations inédites et exclusives de plus de 40 jeux français et francophones, avec des annonces concernant certains titres indépendants en avant-première mondiale.

Entre trailers, journaux de développeurs ou vidéos de gameplay, la conférence s’attardera sur les talents de demain, avec de nombreux jeux qui devraient éveiller votre curiosité.

De plus, vous pourrez essayer directement certains de ces jeux dès que la conférence sera finie, puisque vous pourrez retrouver plusieurs démos de jeux présentés lors de l’AG French Direct directement sur la page Steam de l’événement, lorsque celle-ci sera en ligne.

Notez bien dans votre agenda la date du 6 mai prochain à 18 heures pour ne pas manquer cette conférence, qui sera à suivre directement sur notre chaîne YouTube.