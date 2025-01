AG Awards 2024 : Votez maintenant pour vos meilleurs jeux de l’année 2024

Comment voter pour les AG Awards 2024 ?

Chaque année, c’est le même refrain : on vous propose d’élire vos meilleurs jeux de l’année. Enfin, petite nuance, on a décidé de lancer le sondage un peu plus tardivement cette fois-ci, le temps de digérer davantage cette année 2024 bien remplie, tout en laissant davantage de chances aux sorties tardives de fin d’année. Ce vote vous permet d’élire les meilleurs jeux de l’année passée, qui seront récompensés d’un AG Awards, rien que ça.

Pour voter, rien de plus simple : il suffit de remplir le formulaire ci-dessous (ou via ce lien pour l’avoir en plein écran). Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les catégories mais il faut tout de même aller jusqu’à la fin du sondage pour valider votre vote. Si vous avez cliqué par erreur, il vous suffit de revenir à la page précédente pour re-choisir. Vous retrouverez ainsi 6 à 8 nommés pour chaque catégorie (parfois un peu plus), qui ont été présélectionnés par notre rédaction (ce qui a assurément alimenté débats, bon goût et mauvaise foi).

Qui sera le grand gagnant récompensé du titre de jeu de l’année 2024 sur ActuGaming ? Qui viendra succéder à Baldur’s Gate 3, grand favori de 2023 ? A vous de faire entendre votre voix ! Le sondage est ouvert pour une semaine seulement et les résultats seront donnés le lundi 20 janvier 2025, donc ne tardez pas trop ! Vous pourrez également y découvrir les résultats de l’équipe et notre propre GOTY.