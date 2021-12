Aftermath, un thriller psychologique annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Principalement connu pour avoir œuvré sur The Suicide of Rachel Foster, One-O-One Games n’a pas décidé d’attendre les Game Awards pour faire son « World Premiere » concernant son prochain jeu. Nommé Aftermath, ce dernier est présenté en vidéo et laisse entrevoir l’aventure la plus ambitieuse du studio italien.

Survivre face à ses propres démons

Aftermath est décrit comme étant un thriller psychologique dans lequel on incarnera Charlie Gray, une ingénieure de talent et une astronaute, qui suite à une série d’événements traumatisants, va quelque peu perdre l’esprit. Elle devra trouver un moyen de survivre au sein d’un monde désolé, et tenter de retrouver sa fille, tout en faisant face à des menaces étranges et à ses propres démons.

Un système de crafting sera au cœur du jeu pour fabriquer les objets dont Charlie aura besoin, et le titre demandera de maintenir la forme physique de l’héroïne avec de la nourriture, tout comme sa santé mentale, au cœur d’une aventure qui lui en fera voir de toutes les couleurs. Il faudra également rester discret pour avoir de meilleures chances de survie, ou prendre les armes contre ceux qui pourchassent notre protagoniste.

Le titre est pour le moment prévu pour sortir courant 2022, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.