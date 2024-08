Adaptateur PC pour PlayStation VR2 : Un périphérique à posséder absolument ?

Packaging sobre, avec deux éléments primordiaux manquants…

C’est dans une boite bleue et blanche, soit aux couleurs de Sony, que vous recevrez cet adaptateur. On retrouve ainsi un packaging des plus sobres, et disposant des éléments suivants :

La notice

Le bloc d’alimentation

Le câble pour alimenter le bloc d’alimentation

L’adaptateur avec le port USB-C pour le PSVR 2, Display Port et l’entrée pour brancher le bloc d’alimentation

Indéniablement, il y a juste ce qu’il faut dans le contenu de cette boite, bien qu’il y ait quand même deux éléments manquants. Déjà vendu un poil cher (59.99 €), sachez que si vous n’avez pas de bluetooth sur votre carte mère ou un câble display port, vous serez dans l’obligation de repasser à la caisse. Effectivement, le premier élément servira à appairer les manettes du PSVR2 tandis que le second servira justement à afficher l’image pour pouvoir utiliser le PSVR 2 sur votre PC.

C’est dommage, même si le câble et la clé USB bluetooth peuvent se trouver pour une bouchée de pain (environ 8€ pour l’un, 12 € pour l’autre). Disons que le plus embêtant reste l’absence de mention claire sur la face avant du packaging, puisque si l’on imagine que de nombreux joueurs et joueuses PC ont déjà un câble Display Port, ce n’est pas toujours le cas pour le connecteur Bluetooth. Le grand public n’est pas forcément au courant de la nécessité d’un accessoire supplémentaire. Vous en trouverez sur Amazon par exemple.

Ensuite, concernant le design de l’adaptateur, c’est classique sans être clinquant. Il s’agit d’un petit boitier, qui pourrait presque rappeler le périphérique qu’il fallait installer sur le premier PSVR. Sauf qu’ici, il est plus petit, et prend finalement assez peu de place, ce qui est non négligeable. De plus, cet adaptateur ne sert que d’intermédiaire au PSVR2, et vous serez toujours limité en termes de distance par le câble du PSVR2, qui heureusement, reste relativement long. Quant à l’installation, elle est globalement facile, mais pas réellement sans embûches.

Installation fastidieuse mais de bonnes performances à la clé ?

Effectivement, nous sommes loin d’une installation plug and play pour cet adaptateur. Si la notice explique relativement bien comment brancher votre adaptateur et que cela n’est pas nécessairement compliqué, ce sera l’installation logicielle qui rendra la chose plus désagréable. En plus de devoir forcément télécharger une application PSVR2 spécifique sur Steam, il faudra aussi lancer SteamVR, qui sera l’élément central pour jouer à vos jeux PC VR avec le casque de Sony.

On a vu mieux niveau intuitivité, et il faut bien avouer que l’on s’emmêle vite les pinceaux avec deux applications ouvertes en simultané. D’ailleurs, on vous explique précisément les démarches pour jouer aux jeux PC VR sur un PlayStation VR2. Cela dit, il faut dire que cela marche bien une fois les étapes bien suivies, et le calibrage de l’espace de jeu du PSVR2 est toujours aux petits oignons.

Pour ce qui est de la performance qu’offre l’adaptateur PC une fois que tout est bien installé, force est de constater que le PSVR2 fonctionne comme il faut. Le casque de Sony tourne globalement bien sur PC, et il s’agit d’un pur plaisir de profiter de l’écran du PSVR2 dans des jeux comme Half Life : Alyx, où le rendu est absolument ahurissant. Il faudra bien évidemment avoir un PC suffisamment solide pour tout faire tourner comme il faut, même si les configurations demandées ne sont pas inatteignables.

Cependant, quelques couacs en matière d’optimisation sont à noter. Si le tracking est de bonne facture, il est ennuyeux de devoir systématiquement appairer à nouveau nos PSVR Sense. Ces dernier ont en effet la sale habitude de ne plus être détectés par le PSVR2 lorsque l’on arrive sur SteamVR, ou en plein jeu par exemple. Chose qui aura le don d’agacer, certes, mais dans l’ensemble, il faut bien admettre que l’adaptateur PC de Sony offre finalement un résultat de bonne facture, en attendant de corriger ces petits écueils qui peuvent gâcher l’expérience.

A contrario, il faudra encore noter quelques soucis d’optimisation. De temps à autres sur certains jeux comme Beat Saber voire quelquefois Half Life : Alyx, de gros freezes viendront jouer les troubles fêtes, ce qui vous obligera à relancer SteamVR et l’application PSVR2. C’est un détail qui fera grincer des dents. Notez évidemment que l’adaptateur n’est pour l’heure compatible qu’avec SteamVR uniquement. Ne vous attendez pas à vouloir faire du streaming vidéo ou à utiliser le PSnow, car ce seront des choses impossibles sur votre PC via cet adaptateur, qui a une marge de manœuvre ultra limitée pour le moment, à moins que de multiples mises à jour permettent cela dans un futur proche.

En définitive, cet adaptateur PC pour PlayStationVR2 de Sony est un bon petit périphérique à posséder pour pouvoir jouer à ses jeux PC VR via le PSVR2. Si l’installation peut paraitre fastidieuse, tout marche et tourne super bien une fois l’installation matérielle et logicielle effectuée. Dans n’importe quel jeu SteamVR, le résultat est plutôt bluffant, même s’il va falloir au plus vite corriger ces soucis d’optimisation mais aussi de PSVR Sense, qui ne sont plus reconnus à certains moments. De plus, il faut dire que malgré la qualité de cet adaptateur, toucher une clientèle PCiste sera compliqué de par sa limitation à SteamVR uniquement (et l’absence de certaines fonctionnalités). Il faudra voir sur le long terme si ce périphérique arrivera à toucher une large clientèle pour relancer les ventes du PSVR2 en espérant quelques mises à jour, même si nous sommes dubitatifs. En revanche, si vous possédez déjà le PSVR2 et que vous voulez élargir l’intérêt de ce casque en le connectant sur votre PC, on vous le recommande vivement.