Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2022 !

2022 est enfin là ! Après une année 2021 compliquée à bien des égards, on a hâte de tourner cette page en souhaitant une meilleure année à l’horizon.

Merci à vous pour cette année !

2021, ça aura déjà été l’année des reports. Avec une pandémie mondiale qui a bousculé les manières de travailler et les habitudes, le calendrier des sorties a été totalement chamboulé. Pas une semaine ne passait sans qu’un studio nous annonce le retard de son prochain jeu. Le point positif là dedans, c’est que 2022 devrait être une année extrêmement riche, si d’autres retards ne sont pas à prévoir. Trop riche même, quand on regarde certains mois de l’année, à l’image de février. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, car au moins, on aura de quoi jouer cette année.

2021 aura aussi été une année marquée par de grands bouleversements dans l’industrie, que ce soit dans les habituels salons, avec la chute de l’E3 tandis que les Game Awards en sortent encore plus forts, ou que ce soit au sein même des studios, avec des enquêtes qui ont permis de lever le voile sur de nombreuses injustices. Entre Ubisoft, Activision-Blizzard et bien d’autres, l’année aura été remplie de scandales, que l’on espère voir être réglés dès 2022, même si les changements promis sont encore loin d’être acquis.

Enfin, 2021 aura malgré tout été une grande année pour les jeux. Entre Returnal, It Takes Two, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Metroid Dread ou encore Tales of Arise, ne retenir qu’un seul jeu cette année est une tâche bien peu aisée. Il y en a eu pour tous les goûts, sur toutes les plateformes, et on espère que vous avez trouvé sous le sapin de nombreux jeux qui pourront vous occuper.

L’année 2022 promet d’être encore plus passionnante à suivre, et on espère que vous serez à nos côtés pour ne pas en manquer une miette. Toute l’équipe d’ActuGaming vous remercie pour votre soutien inconditionnel, que ce soit au jour le jour, sur notre chaîne YouTube ou pendant nos AG French Direct, qui ont été très importants pour le site et la mise en avant de la scène du jeu vidéo francophone.

Un grand, un énorme merci à vous, lectrices, lecteurs, pour cette année 2021 où vous étiez encore plus nombreuses et nombreux à nous lire. L’année prochaine sera encore meilleure, et on vous réserve plein de belles choses. Toute l’équipe vous souhaite de passer une excellente année 2022, que ce soit sur le plan personnel ou ludique. Portez-vous bien, et surtout jouez bien !