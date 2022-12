Activision-Blizzard : L’opinion publique est favorable au rachat par Microsoft selon le régulateur britannique

Il ne vous aura pas échappé que les régulateurs du monde entier tentent actuellement de savoir s’il est nécessaire de bloquer ou non le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. La FTC aux Etats-Unis semble être en faveur d’un tel blocage, mais tous les regards sont maintenant tournés vers les organismes européens et britanniques, qui avaient soulevé quelques inquiétudes face à une telle opération. Il y a quelques mois, la CMA (Competition and Markets Authority), l’organisme britannique chargé de l’affaire, avait décidé de demander au public son opinion à ce sujet et les premiers résultats ont été publiés.

Le peuple britannique a rendu son verdict

La CMA a mis en ligne un premier rapport concernant l’opinion du public sur l’affaire Activision-Blizzard après avoir reçu plus de 2 600 mails. Une fois tous ces messages épluchés un par un, ce sont finalement 2 100 mails seulement qui ont été pris en compte, les 500 autres n’étant pas recevables pour cause d’injures, de propos incompréhensibles ou de provenance étrangère (alors que seul le peuple britannique était autorisé à répondre).

Sur ces 2 100 mails, la CMA indique qu’environ 75% du public s’estime être favorable au rachat d’Activision-Blizzard. La CMA n’a réussi à identifier de vrai point de vue recevable dans les réponses qui étaient contre l’opération.

L’organisme souligne que les points mis en avant par les sondés qui approuvent ce rachat sont d’abord le fait que Microsoft se situe en position de faiblesse face à Sony ou Nintendo sur le marché du jeu vidéo, mais aussi le fait que Microsoft s’est engagé publiquement à ne pas rendre certains jeux exclusifs, comme Call of Duty. C’est là qu’on mesure à quel point les petites et grandes déclarations publiques de Phil Spencer et ses équipes n’avaient pas que pour but de retourner l’opinion des régulateurs, mais aussi d’obtenir l’aval du public.

De plus, selon le public sondé, une telle acquisition est une réponse au modèle opéré par PlayStation qui possède beaucoup d’exclusivités. Il est précisé que si le rachat venait à être effectif, cela pousserait peut-être Sony à devoir innover, ce qui serait donc une bonne chose pour le public.

Reste à voir si l’avis du public aura un quelconque poids dans la position de la CMA, ou si la FTC va lui servir d’exemple.