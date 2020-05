Elle fait partie des grosses sorties de cette fin de mois, la Definitive Edition de Xenoblade Chronicles arrive ce 29 mai sur Nintendo Switch. Celle-ci embarque pas mal de nouveautés comme listées dans notre test et c’est l’occasion de (re)faire l’aventure dans les meilleurs conditions possibles. Mais où dénicher le jeu au meilleur tarif ?

Où trouver Xenoblade Chronicles Definitive Edition pas cher ?

Vous retrouverez sur cette page un comparateur de meilleur prix pour savoir où acheter Xenoblade Chronicles Definitive Edition au tarif le plus intéressant sur Switch. Ce comparateur est visible uniquement si vous avez désactiver votre bloqueur de publicité et vous permet de savoir en quasi temps réel les marchands qui vendent le jeu au prix le plus bas sur la toile.

Au moment de la publication de cet article, on peut voir que plusieurs se calent au tarif de 49.99€ comme c’est le cas avec Amazon et Boulanger. La Fnac propose le jeu à 52.99€ tandis que Micromania liste le titre à 59.99€. A vous de voir où se situent les frais de livraison les plus intéressants.

Une édition collector était également prévue à 99.99€ pour sa sortie mais aucun marchand ne semble proposer le Graal pour l’instant. Et pour en savoir plus sur le titre, consultez notre guide complet de Xenoblade Chronicles Definitive Edition.