Un AAA basé sur une licence culte est en préparation chez 3D Realms et Slipgate Ironworks (Ghostrunner)

Une semaine seulement après avoir officialisé travailler sur un tout nouveau jeu de stratégie en temps réel, 3D Realms et Slipgate Ironworks (Ghostrunner) refont parler d’eux en annonçant recruter des level designers, des programmeurs et des producteurs/productrices afin de plancher sur un autre projet : un AAA de nouvelle génération orienté Action et « basé sur une licence culte. »

An opportunity of a lifetime – Come and build a next generation action game with us at Slipgate in Denmark.

We’re making a brand new AAA game using @UnrealEngine 5, based on a Cult Classic IP!

Check all the details in the image below! https://t.co/xWCoDb7JBo

— Slipgate Ironworks (@SlipgateIron) January 18, 2022