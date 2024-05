A Silent Desolation : Tentez de survivre sur une Terre dévastée dans une aventure impressionnante

Une Terre des plus hostiles

À quoi pourrait ressembler notre bonne vieille planète bleue si l’humanité s’en allait ? C’est ce que notre voyageur intergalactique s’apprête à découvrir malgré lui, lors d’une mission qui tourne mal et qui va l’amener à explorer la Terre dépeuplée d’humains. Et dans cette version de notre monde, la nature n’a pas vraiment repris ses droits et l’ambiance qui se dégage de la planète a de quoi en déprimer plus d’un.

Votre mission sera donc double : d’une part, survivre en récoltant des ressources et en atteignant une base de lancement qui vous permettra de quitter cet endroit ; et de l’autre de tenter de comprendre ce qui a vraiment motivé le départ des humains, afin de comprendre pourquoi la Terre est dans un si mauvais état.

Pour notre AG French Direct, le jeu présente une vidéo de gameplay qui donne une meilleure idée de l’ambiance assez pesante qui règne dans ces lieux. Comme on peut le voir, des menaces rôdent dans les environs et il faudra se montrer très prudents, en plus d’être assez minutieux, afin de ne pas manquer d’oxygène ou de ne pas tomber à courts de ressources précieuses. Vous pourrez vous construire des avant-postes pour vous reposer avec l’esprit un peu plus tranquille, mais aussi pour gérer vos besoin en eau et en nourriture.

A Silent Desolation n’a pas encore de date de sortie, mais si vous souhaitez suivre de près le projet, rendez-vous sur sa page Steam.