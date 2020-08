3 Out Of 10 : Une sitcom épisodique gratuite en jeu vidéo

Annonce relativement insolite de la semaine, le studio Terrible Posture Games vient d’annoncer 3 Out Of 10, un titre épisodique qui s’apparente à une sitcom dont le premier épisode est déjà accessible gratuitement. Le soft nous raconte la vie au sein d’une équipe de développement considéré comme le pire studio au monde.

Disponible gratuitement

Projet développé par le studio américain Terrible Posture Games, connu pour le sympathique Tower of Guns mais surtout le très bon Mothergunship, 3 Out Of 10 est un jeu qui va se décliner en cinq épisodes. Le premier, appelé Welcome to Shovelworks, est disponible dès aujourd’hui. Les quatre suivants seront publiés à hauteur de un épisode par semaine, chaque jeudi, et le dernier est logiquement prévu le 3 septembre.

3 Out Of 10 nous raconte la vie dans le pire studio de développement de jeux vidéo au monde. Avec un ton humoristique et souvent décalé – et une direction artistique particulière, le jeu veut nous raconter la vie d’une équipe qui n’ont jamais dépassé la note de 3/10 dans les critiques de leurs précédentes productions.

Cette fois, ils sont sur un nouveau projet, Surfing With Sharks, un runner, et ils espèrent faire mieux. Pour cela, on nous propose un titre mêlant histoire, point’n click et d’autres genres survolés, comme du shooter ou du jeu de course. Le premier épisode est déjà disponible au téléchargement via l’Epic Games Store et peut être joué gratuitement. La bande-son peut aussi être achetée à 7.99€.