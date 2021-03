3 Out Of 10

3 Out of 10 est un jeu d'aventure développé et édité par Terrible Posture Games. Ce titre humoristique sous format épisodique nous propose de suivre une bande de développeurs de jeux vidéo. Considéré comme le pire studio au monde, ils devront tout de même tenter de créer un jeu dépassant la note de 3 sur 10. Il prend la forme d'une sitcom animée et entièrement doublée. De l'exploration et des mini-jeux sont également au programme.