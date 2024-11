2K se débarrasse complètement de son launcher sur PC, qui était encore actif sur certains jeux

Une étape de moins pour lancer vos jeux 2K sur PC

Il restait encore quelques fragments de ce launcher sur certains des jeux les plus réputés de 2K, alors que celui-ci était de plus en plus abandonné. L’éditeur dit définitivement au revoir à ce service avec une mise à jour qui permettra de s’en passer pour vos jeux Steam et Epic Games Store. Ce qui veut dire que pour des jeux comme Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite, The Quarry et Marvel’s Midnight Suns, vous n’aurez plus à ouvrir ce launcher pour en profiter de ces titres.

Il existe encore quelques cas particuliers comme la version Epic Games Store de Civilization VI ou Mafia Trilogy Definitive Edition, ainsi que pour des jeux qui profitent d’un support pour les mods via le launcher, comme XCOM 2 et XCOM: Chimera Squad. 2K a publié un message sur son site de support avec quelques instructions spécifiques pour éviter tout problème concernant ces jeux.

Aucun de vos jeux ne devrait être affecté par la démarche et vous conservez bien entendu votre progression après toutes ces mises à jour. Une bonne chose de faite, en attendant que certains fassent de même (on vous laisse deviner de qui on peut bien parler).